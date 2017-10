Ontroerde Selena Gomez: Francia redde mijn leven

Toen de zangeres te horen kreeg dat ze een nieuwe nier nodig had, durfde ze niemand in haar omgeving te vragen er een te doneren. ,,Mijn nieren waren gewoon op. Maar ik wilde er niemand mee lastigvallen", vertelt ze ontroerd tegen NBC News. Ze was dan ook enorm dankbaar toen haar vriendin met het aanbod kwam een nier af te staan. ,,Raisa bood het zelf aan en ze deed het gewoon."



In september maakte de 25-jarige Selena bekend dat ze een niertransplantatie had ondergaan. Ze kampte al langere tijd met nierproblemen als gevolg van de auto-immuunziekte lupus. ,,Woorden schieten tekort om mijn vriendin Francia te kunnen bedanken", schreef ze toen bij een foto op Instagram van haar en Francia vlak na de operatie. ,,Ze heeft me het ultieme cadeau gegeven door haar nier aan mij te geven. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik hou van je, zusje."