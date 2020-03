Onvergetelijke 50e verjaardag voor Wibi Soerjadi met Mickey en Minnie

De pianist gaf gisteren al een groot feest en werd vannacht om 00.00 uur ook door het attractiepark verrast met een voor hem ontworpen verjaardagsshow met muziek en fonteinen. Mickey en Minnie Mouse kwamen langs om de jarige job te feliciteren. Ook vandaag blijft hij nog in het park. Soerjadi is overdonderd. ,,Wat een feest, onvergetelijk. Ik heb er geen woorden voor”, zegt hij op social media. ,,Gisteren was een rollercoaster aan emoties en magische momenten.”