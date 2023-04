Onverwachte wending in Vlaamse Boer zoekt Vrouw: kandidate heeft relatie met neef van boer Kevin

In Nederland is het nog even wachten tot Boer zoekt Vrouw begint, in België zijn tv-kijkers al in de ban van de kijkcijferhit. Boer Kevin is de meest besproken kandidaat uit Boer zkt Vrouw , dat wordt uitgezonden op de commerciële zender VTM.

Kevin, een 28-jarige witlof- en frambozenkweker, moest afgelopen weekend een keuze maken uit drie vrouwen. Hij ging voor kandidate Jana, een keuze die hij puur op gevoel maakte. ,,Maar toch heb ik lang nagedacht over die beslissing, want mijn hoofd zei iets anders. Ik zag dat Elke en Heidi meer geïnteresseerd waren in het bedrijf. Werkgerelateerd waren zij een veel betere keuze, maar gevoelens kan je niet forceren’', blikt hij erop terug in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

De teleurstelling was groot bij Kevins moeder Annick, die haar tranen niet de baas kon. ,,Ik had iemand anders gekozen, snikte ze bij het afscheid nemen van Elke en Heidi. Ook laatstgenoemde betreurde zijn keuze. Ik meen oprecht dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt. Ik hoopte dat hij voor Elke zou kiezen, zij stelde zich écht open.’'

Frambozen plukken

Volgens Heidi zien Kevin en zij elkaar nog regelmatig, verklapt ze aan het weekblad Dag Allemaal. Ze durft zich zelfs ‘een beetje familie’ te noemen. Vervolgens komt ze met een nieuwtje ‘waar mensen van zullen schrikken’. ,,Ik heb een relatie met Pieter, de neef van Kevin. Omdat Kevin weinig tijd had om frambozen te plukken tijdens de opnamen, kwam Pieter een handje helpen. Na het keuzemoment, toen Elke en ik daar nog wat sipjes zaten, had ik een goed gesprek met Pieter. Een paar dagen later hebben we eens afgesproken en zijn we een koppel geworden.’'

Heidi was wat bang om Kevin op de hoogte te brengen van die relatie.,,Hij heeft daar fantastisch op gereageerd, echt. En nu zien wij elkaar dus geregeld op familiebijeenkomsten’' Heidi, die werkzaam is als assistent-manager bij Aldi, kreeg de afgelopen weken vaak de vraag of het iets was geworden met boer Kevin. ,,Het is ook al gebeurd dat ik tussen Kevin en Pieter liep, en dan zag je de mensen denken dat Kevin en ik een koppel zijn. Dat ik nu vrijuit mag zeggen dat ik niet met hem, maar met zijn neef een relatie heb, doet veel deugd, want Pieter en ik zijn intussen al een halfjaar samen.’' Ook Elke en Heidi hebben inmiddels ‘fijn contact’. ,,Ik heb er een fantastische vriendin aan overgehouden.’'

Boer zkt Vrouw is te bekijken via VTM Go. De Nederlandse editie, waarin Yvon Jaspers vijf internationale boeren aan een nieuwe liefde hoopt te helpen, is vanaf 3 september te zien.

