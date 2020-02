‘Ook achter de schermen drukt Matthijs zijn stempel’

Jan Mulder

,,Wordt het nu ongezellig, ja onverdraaglijk saai om zeven uur? Ach, alles valt mee, er komt altijd weer iets nieuws. Beter dan Matthijs wordt het waarschijnlijk niet. Hij is er zo geknipt voor. Wel verstandig dat hij niet naar België gaat en bij BNNVara een zaterdagavondprogramma gaat doen. Het probleem is alleen dat zaterdagavond ook een scoort buitenland is. Mallorca.”

Frits Barend

Frits Barend stuurde Mathijs van Nieuwkerk vanmorgen een appje. ,,’Ik neem dat dit te maken heeft met een comeback als voetballer?’, was de toon”, aldus Barend. ,,We hebben vijftien jaar samen bij Buitenveldert gevoetbald. In het centrum van de verdediging. Een heel mooie voetballer met een geweldige trap. Toen hij begon met DWDD zei ik: blijf nou voetballen, maar hij ging ook in het oosten wonen. Dus dat ging niet meer.”

Barend prijst de presentator Matthijs van Nieuwkerk. ,,Zo scherp. Om in voetbaltermen te blijven: Matthijs kon die bal op het juiste moment spelen, soms wel over veertig meter, dus ook als het lastig was. Hij heeft zich onderscheiden.”

,,Ik sta niet van dit besluit te kijken. Net als met Jeroen (Pauw) en wat ik zelf meemaakte met Henk van Dorp, als je dit zo lang doet, op een gegeven moment ga je je aan jezelf ergeren. Weer die vraag stellen, moet ik me weer daar en daarover druk maken. Je kent het trucje wel. Je wil wel eens wat anders.”

Dat De Wereld Draait Door ook ophoudt, begrijpt Frits Barend heel goed. ,,Dat programma is zo onlosmakelijk verbonden aan Matthijs. Iemand anders kan dit programma niet presenteren.”

Erik Dijkstra

Erik Dijkstra werd ‘melancholisch’ van het nieuws. ,,Ik heb mijn televisiecarrière ook voor een groot deel te danken aan De Wereld Draait Door. Het is mijn begin geweest”, refereert hij aan zijn periode als Jakhals en later tafelheer. Matthijs was en is de drijvende kracht achter het programma en ik heb mee mogen liften op het succes. Het is wel De Wereld Draait Door, alsof je met het Nederlands elftal mee mocht doen. Ik merk aan mezelf: dat doet me wel wat, hoor. Ik heb altijd goed met Matthijs overweg gekund. En we werden toch een soort televisiefamilie.”

Dijkstra was niet verrast door het nieuws. ,,De geruchten gingen al lang dus ik stond er niet van te kijken. Ik had wel verwacht dat hij bij de NPO zou blijven. Daar ben ik heel bij mee.”

,,Aan de ene kant verbaast het me wel dat De Wereld Draait Door stopt, want het is toch een geweldig programma. Maar iedere opvolger zal dan worden vergeleken met Matthijs. En bovendien: Aan de andere kant: het was wel echt zíjn programma. Kijk, Matthijs is een geweldige presentator, de beste in zijn vak. Maar hij is ook een uitstekende eindredacteur. Natuurlijk, er zit een heel goede redactie op, maar ook achter de schermen drukt Matthijs zijn stempel.

Dijkstra beseft: dat vreet energie. ,,En vijftien jaar hè, dat is lang hoor. Ik doe nu met Willemijn (Veenhoven) Op1 op maandag, dáár ben ik al druk mee. Kun je nagaan als je vijf dagen per week een uur live televisie moet maken.”

Jort Kelder

Jort Kelder zag het wel aankomen. ,,Maar dit is een monumentaal moment, hoor. Oei. En waarom? Je moet ook ergens een keertje stoppen en dit is absoluut het hoogtepunt. Ik denk dat je na zo’n enorm ijzeren ritme en discipline na vijftien jaar ook wel even naar lucht wil happen en iets fris wil bedenken. De timing is als die van Johan Cruijff die naar Barcelona ging.”

,,De Wereld Draait Door gaat al vijftien jaar over een goed humeur. Mensen worden in het programma opgetild. Ik denk dat dat goede humeur van Matthijs wel eens verpest is door de nationale twitterdebatten over zijn salariëring. Die is hij meer dan zat. Het is dubbeltjesgedoe. Waarom hij altijd? Mijn stelling is: talent kost geld en de overheid mag wel wat zuiniger zijn op zijn talenten. Je ziet dagelijks hoe moeilijk het is om het vertrek van Eva Jinek op te vangen. Ik geloof ook niet dat het Matthijs om het geld gaat - hij is helemaal geen materialistische man - maar om het principe. Wie goed is, mag daar iets voor terug zien. Een gevoel van rechtvaardigheid. Hij leverde elke dag een topprestatie.En dan ook nog eens die graaidiscussie over College Tour”, refereert hij aan het gerucht dat Van Nieuwkerk via een constructie aan College Tour geld zou verdienen. ,,Niet waar. Feitelijk onjuist. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

Giel Beelen

Radio-dj Giel Beelen, ook regelmatig tafelheer bij De Wereld Draait Door: ,,Ik ben blij voor de publieke omroep dat Matthijs blijft. Het is superjammer dat de DWDD stopt, een einde van een tijdperk. Maar ook goed dat de titel stopt. Los van Francisco van Jole en Claudia de Breij die het programma aanvankelijk ook presenteerden, was het toch echt zijn show. Ik denk eerliji gezegd dat dit ook het gevolg is van een soort symboolpolitiek. Ik weet als het geen ander, want ik heb ook bij de VARA gewerkt. Ons salaris was altijd nieuws, altijd een gespreksonderwerp. Vond ik, en Matthijs ook, zó’n gelul elke keer. Er zijn mensen die maar één keer per week op televisie zijn en net zoveel verdienen als iemand die vijf shows doen. Ik blijf dat belachelijk vinden. Ik weet het niet zeker, maar dit zal best een rol hebben gespeeld in zijn beslissing.”

Beelen roemt de kwaliteiten van Van Nieuwkerk. ,,Altijd goed voorbereid en oprecht geïnteresseerd. Maar ook achter de schermen heeft een bepalende rol, ook wat betreft de onderwerpen. Ik ben erg benieuwd naar zijn zaterdagavondprogramma. Hij zal ongetwijfeld scherp zijn en mooie dingen gaan maken, maar De Wereld Draait Door zal zijn pièce de résistance zijn.”

Frank Evenblij

Doorgaan of niet moet een monsterlijk dilemma zijn geweest. Maar mijn eerste reactie? Ik ben niet verbaasd dat hij stopt met DWDD. Hij presenteerde al minder afleveringen dan voorheen. Niet zo gek, want vijf dagen per week zo alert zijn is absoluut topsport. Op een zeker moment wil je ook eens op vakantie en wat vaker je vrienden zien. Dus die twijfel over door rammen zat er al eerder in. Hij blijft in elk geval bij de NPO voor een nieuw zaterdagavondprogramma. Matthijs is echt een maker. Ergens verlangt hij naar wat lanterfanten in de omgeving van de Achterhoek, maar hem een beetje kennende wil hij na een week weer aan de bak. Een beetje rust heeft hij toch wel verdiend.

DWDD begon ooit in de krochten van NPO 3 met Francisco van Jole en Claudia de Breij. Dat mocht ik – als Jakhals – van dichtbij meemaken. De eerste aflevering scoorde zo’n 145.000 kijkers. Toen kwam Ewart van der Horst, toch de architect van het programma. De combinatie van hem en Matthijs was echt goud. Er werd meer snelheid in gebracht en je zag hoe de tafel tegen alle wetten in ging. Een wetenschapper én Gerard Joling, dat was toen écht bijzonder. Alsof een nieuw gerecht werd geserveerd waarvan mensen nog moesten ontdekken of het wel smaakt.