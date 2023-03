Ook bonuskoppel Married at first sight redt het niet: Patricia en Stephan recent gescheiden

Cupido heeft ook misgeschoten bij Patricia en Stephan, het bonuskoppel uit Married at first sight . De inkt van de scheidingspapieren is amper droog: het stel hakte drie weken geleden de knoop door.

Patricia, die toch niet genoeg voor Stephan voelde, baalt er flink van dat het liefdesexperiment is mislukt. ,,Het was toch iets wat we allebei wilden’’, zei ze donderdagavond in RTL Boulevard. Stephan reageerde nuchter. ,,Het is iets wat je niet kunt aanzetten of sturen. Uiteindelijk is het toch goed zo.’’

Ondanks de scheiding komen ze nog wel bij elkaar over de vloer. ,,Eigenlijk zijn we altijd al vrienden geweest. Ze zit nog in mijn hart, maar op een andere manier. Ik heb het er wel moeilijker mee dan Patries. Daar ga ik niet over liegen, natuurlijk is het moeilijk.’’

Opvallend is dat dit seizoen veel vrouwen na het einde van Married at first sight besloten toch te willen scheiden. Loes was niet verliefd genoeg op Wichian, en ook Richelle had die mededeling voor Maarten. Wilfred en Francois en Remco en Paula leverden hun trouwring al eerder in. Martijn en Nicole spanden de kroon: zij vroegen een flitsscheiding aan toen het tijdens de huwelijksreis al misging.

Laura en Cathalijne doorstonden de stormen en zijn nog samen. Volgens seksuoloog Eveline Stallaart was er dit seizoen ‘gewoon heel veel liefde’. ,,Veel mannen die verliefd waren. Als experts hebben we elkaar toch wel een high five gegeven. We hebben mooie matches gemaakt. Het blijft toch een rare wereld, en veel druk van buiten.’’

