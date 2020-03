Ook dancewereld geraakt door coronavirus: festivals geschrapt

Ook de dancewereld krijgt venijnige tikken door het coronavirus. Dj’s zeggen af, festivals worden geannuleerd of, zoals komend weekend bij Don’t Let Daddy Know, zalen worden geschrapt. ,,Collega-dj's zijn hier volop mee bezig. Nu is het vooral bij internationale evenementen onrustig. Voor komende zomer gaat iedereen ervan uit dat het dan is overgewaaid", zegt Jan Engelaar, alias DJ Jean.

Vandaag werd bekend dat het Ultra Music Festival in Abu Dhabi is gecanceld. Enkele dagen geleden ging er een streep door Tomorrowland Winter en morgenochtend komt daar officieel ook het Ultra Music Festival in Miami bij. Het dancefestival, één van de grootste ter wereld, zou van 20 tot en met 22 maart worden gehouden. Jaarlijks bezoeken zo’n 200.000 danceliefhebbers dat festijn in Amerika, maar het dancefeest is inmiddels al van de agenda. Namens Nederland zouden onder anderen Martin Garrix, Armin van Buuren, Laidback Luke en DJ Afrojack optreden. Andere blikvangers waren David Guetta, Carl Cox en Amelie Lens.



Dj’s, organisaties en danceliefhebbers; iedereen houdt de adem in en volgt de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus nauwgezet. ,,Maandag draaide ik op een bedrijfsfeest in Nieuwegein bij C.A.S.T., een schoenengigant. Het scheelde een haar of dat was ook niet doorgegaan", vertelt DJ Jean. ,,Daar kwamen ook mensen uit Noord-Italië, nota bene uit het virusgebied. Er werden strenge maatregelen genomen. Handen schudden was verboden. Elkaar groeten deden we met de elleboog.”



Eerder werd een handelsmissie naar China van de Nederlandse dance-industrie uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het virus. Ook het bijbehorende Charming Eastern Awakening Festival in Chengdu waar Martin Garrix, Sam Feldt en Dimitri Vegas & Like Mike zouden optreden, gaat op 18 en 19 april niet door.

,,Het is geen leuke tijd”, stelde directeur Paul Neuteboom van Brotherhood Music, mede-organisator van de Chengu International Electronic Music Conference. Daar zouden toespraken zijn van ADE-directeur Meindert Kennis en Bas Reeders, projectcoördinator pop, dance en urban bij Dutch Music Export. Ook in Sjanghai en Beijing stonden ontmoetingen gepland met kopstukken uit de Chinese muziekindustrie. ,,Maar ik sta versteld van de daadkracht en veerkracht in China. Er wordt hard gewerkt het virus onder controle te krijgen. April komt te vroeg, maar onze Chinese partners willen de conferentie en het festival ook niet te lang uitstellen. Voor ons staat veiligheid op nummer 1. We zoeken een nieuwe datum en doen dat in nauw overleg met de artiesten, partners en de Chinese autoriteiten.”



Komend weekend (vrijdag en zaterdag) staat Don’t Let Daddy Know op het programma in de Amsterdamse RAI. De organisatie van het indoorfestival met dj’s als Oliver Heldens, W&W, Sunnery James & Ryan Marciano, Dimitri Vegas & Like Mike, heeft enkele zalen dichtgegooid. ‘Onze kaartverkoop was goed, maar vanwege de wereldwijde corona-uitbraak, hebben we veel berichten ontvangen van fans van over de hele wereld die DLDK niet kunnen bezoeken. We hebben veel tickets verkocht in Italië, het Verenigd Koninkrijk, China, Zweden, Israël, Frankrijk, Japan, Duitsland en Zwitserland. We verwachten dat vijftig procent van al onze internationale bezoekers de show niet kunnen bijwonen, wat betekent dat we niet in staat zouden zijn om de volledige DLDK-ervaring te geven omdat de locatie er leeg uitziet’, aldus de organisatie in een statement.

Don’t Let Daddy Know heeft voorzorgsmaatregelen genomen door extra zeep neer te zetten in de toiletruimtes. ,,En als het nodig is zullen we ook andere voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. We houden nauw contact met de GGD en volgen updates van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid).”