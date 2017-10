Ook Kevin Spacey beschuldigd van seksuele intimidatie

Buzzfeed heeft een uitgebreid interview met Rapp geplaatst, waarin de nu 46-jarige acteur gedetailleerd over het voorval vertelt. Als kind speelde hij al in Broadwaymusicals en kwam zodoende in een volwassen wereld terecht.



Via via ontmoette de jongen de toen 26-jarige Spacey, destijds een onbekend acteur, die hem uitnodigde voor een feestje bij hem thuis. Rapp bleek de enige minderjarige te zijn en ging uit verveling televisie kijken in de slaapkamer.



Spacey zocht toenadering toen de andere gasten vertrokken waren. ,,Hij tilde me op, legde me op bed en klom bovenop me, op een seksuele manier", aldus Rapp. Hij duwde de acteur van zich af en verliet hevig geschrokken het appartement. De twee zagen elkaar niet meer na het incident.