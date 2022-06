Ook laatste deel Dagboeken Hendrik Groen naar theater

De voorstelling is van december dit jaar tot en met april volgend jaar te zien in theaters door het hele land. Beau Schneider kruipt voor de derde keer in de huid van Hendrik Groen, een pseudoniem. De 33-jarige acteur kijkt uit naar de theatertour. ,,In dit laatste dagboekverhaal probeert de lievelingsbejaarde van Nederland grip te houden op zijn leven, terwijl hij steeds vergeetachtiger wordt. De voorstelling zal vol zitten met herkenbare situaties voor iedereen met een familielid of bekende die met alzheimer te maken heeft. Het is voor mij een heel bijzondere rol om te spelen”, zegt hij.