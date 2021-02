Ook Married at First Sight-stel Monique en Aron uit elkaar

Ook Monique en Aron uit Married at first sight zijn niet langer samen. Het koppel dat als enige nog in bezit was van een geldig boterbriefje, heeft inmiddels de scheiding aangevraagd. Dat bevestigt RTL aan deze site.

Cupido had nog zo zijn best gedaan, maar de prille liefde bij de stellen die dit seizoen deelnamen aan het populaire RTL-trouwprogramma bleek toch te broos om stand te houden. En nu is er dus ook een einde gekomen aan het huwelijkssprookje van Monique en Aron. In De Telegraaf vertellen ze hun verhaal. Aron: ,,Na de beslissing getrouwd te blijven, dat was half oktober, zijn we samen een weekend naar Noordwijk gegaan. Op de hotelkamer, met een flesje wijn, zijn we elkaar huilend in de armen gevallen; het was zo bijzonder wat we allemaal hadden meegemaakt.” Alleen de echte verliefdheid bleef uit.

,,We hebben ons best gedaan uit te zoeken wat er was tussen ons”, vult Monique aan. ,,Nadat het weken op en af ging, dachten we: wat nu?” De twee besloten een tweede huwelijksreis te maken, naar Gran Canaria. ,,Het was weer een fantastische week”, aldus Aron. ,,We hebben het een kans gegeven, maar daarna bleef die liefde uit. Toen hebben we besloten de scheiding aan te vragen.”

Trouwen omgezet in vriendschap

Monique had in de finale-uitzending al aangegeven dat zij en haar kersverse echtgenoot nog zoekende waren. Nu vertelt ze dat de twee elkaar na de opnames zelfs een poosje niet hadden gezien of gesproken. ,,Maar toen de uitzendingen op tv begonnen, zagen we hoe mooi het allemaal was. Nu hebben we weer heel intensief contact. We voelen toch weer die connectie als bij het altaar. Ik heb ook tegen Aron gezegd dat ik die deur nog niet helemaal dichtgooi.”

Aron besluit: „We hebben ons trouwen omgezet in vriendschap. En dat is een goede start. We hebben veel geluk gehad samen, ondanks dat we geen trouwpapiertje meer hebben.”

Bij Bert en Suzan ging het eveneens mis. De twee kenden een voortvarend van start, maar Suzan bleek toch niet hetzelfde voor Bert te voelen als hij voor haar. Tussen Mick en Daisy ging het eveneens al mis tijdens de huwelijksreis en ook Lars en Lizzy redden het niet. Bij Danny en Rein ging het vlak voor het koppelweekend mis. Alle hoop was vervolgens gevestigd op de stellen Freddy en Sylvia en dus Aron en Monique, die in de grande finale nog bij elkaar waren.

Kankerdiagnose bij Sylvia

Fred en Sylvia maakten deze week bekend alsnog te gaan scheiden. Sylvia kreeg tijdens de opnames de diagnose longkanker, die ze ook voor Freddy zwaar vond. Ondanks dat de twee aanvankelijk hadden besloten hun ontluikende relatie niet op te geven, wilde Sylvia toch niet dat Freddy met haar ziekte zou moeten leven. De twee deden in de talkshow Jinek deze week uitgebreid hun verhaal.

Married at first sight zorgde de afgelopen weken voor hoge kijkcijfers. Elke maandag en dinsdag keken er ruim een miljoen mensen naar. Lees hier het uitgebreide verhaal van Mick, die op deze site terugkijkt op het MAFS-avontuur.

