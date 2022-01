Ook spelletjesshow Ellen DeGeneres van de buis

Niet alleen de talkshow van Ellen DeGeneres komt dit jaar ten einde, het doek is ook gevallen voor haar spelletjesprogramma Ellen’s Game of Games . Zender NBC bevestigde gisteren dat die show niet zal terugkeren voor een vijfde seizoen.

Ellen’s Game of Games kwam voort uit de talkshow, The Ellen DeGeneres Show. Daarin deed de presentatrice vaak spelletjes met gasten of mensen uit het publiek. In 2017 kondigde ze aan dat ze een nieuwe programma rond die spellen ging presenteren.

In Ellen’s Game of Games namen kandidaten het tegen elkaar op tijdens onderdelen als geblinddoekte stoelendans, spiegeldoolhof en het op ‘Wie ben ik’-lijkende Head’s Up. Ook waren er spelletjes waarbij deelnemers scheerschuim of slijm over zich heen kregen als ze een fout antwoord gaven of een opdracht niet snel genoeg uitvoerden.

Dit voorjaar werd bekend dat The Ellen DeGeneres Show na negentien seizoenen stopt. Die mededeling kwam na een periode waarin de presentatrice onder vuur lag nadat een aantal (ex-)medewerkers uit de school was geklapt over een nare sfeer achter de schermen bij de show. Er werden drie eindredacteuren ontslagen en DeGeneres trok in haar programma het boetekleed aan. Na het schandaal kelderden de kijkcijfers van het gezinsvriendelijke Ellen’s Game of Games.

