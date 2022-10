Ook tweede aflevering Five Live niet goed ontvangen bij kijkers: ‘Haal maar van de buis’

De tweede aflevering van dramaserie Five Live is gisteravond bekeken door 793.000 mensen, dat meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het programma leek wat goed te moeten maken na alle kritiek van vorige week, maar ook bij deze aflevering bleven de negatieve reacties niet uit.

Vorige week keken nog 987.000 mensen naar het programma. Hoewel toen veel mensen voor de tv zaten om de eerste aflevering te zien, was er ook meteen veel kritiek. Op Twitter klaagden mensen dat de serie flauw en slecht was. Ook waren kijkers kritisch over het feit dat een personage zijn naam deelt met Orlando Boldewijn, de 17-jarige jongen die in 2018 verdronk na een date op een woonboot.

Ook deze week waren er negatieve reacties. ‘Echt slecht… slecht geacteerd, slechte teksten…en dat met zo’n cast, wat gaat hier allemaal mis?’ laat een kijker weten op Twitter. ‘De tweede aflevering is zo mogelijk nog slechter. Haal dit maar snel weer van de buis,’ tweet iemand anders.

Tekst gaat verder na de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Chansons

Five Live heeft zich desondanks goed staande gehouden tegen de aftrap van het nieuwe seizoen van Chansons!. Het programma van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps, werd door ruim een miljoen mensen bekeken. Het programma trok gisteravond 1.074.000 miljoen kijkers naar NPO 1. Daarmee is Chansons! het op vijf na best bekeken programma van de dag.

In de eerste aflevering van het tweede seizoen van het programma waarin de liefde voor het Franse lied centraal staat, waren de presentatoren weer in Parijs. Daar bezochten ze het huis van zanger en acteur Yves Montand en zijn vrouw, het wereldberoemde restaurant Maxim’s en de bijzondere woning van chansonnier Boris Vian.

De aftrap van het programma Media Inside op NPO 3, waarin Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman een blik op de media werpen, trok 295.000 kijkers. Daarmee wist het programma, waarin dit keer Lauren Verster en Sinan Can te gast waren, bij lange na niet een plekje in de kijkcijfer top 25 te behalen.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,1 miljoen kijkers), gevolgd door Studio Sport Eredivisie (ook op op NPO 1, 1,6 miljoen kijkers) en spelshow Miljoenenjacht op SBS6 (1,5 miljoen kijkers).

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: