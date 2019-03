Oostenrijk eert Pia Douwes met speciale onderscheiding om rol in betrekkingen

Douwes maakte in 1986 haar musicaldebuut in Oostenrijk en vertolkte in 1992 de rol van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth tijdens de wereldpremière van de gelijknamige musical in Wenen. Pia speelde de keizerin daarna veelvuldig in Oostenrijk, Nederland en Duitsland.



Op de ambassade van Oostenrijk worden ook haar positieve uitlatingen over het Alpenland, bijvoorbeeld in interviews, erg gewaardeerd. Het oorspronkelijke idee voor de onderscheiding kwam van een jonge medewerker daar, Finlay Graf. Hij is volgens een collega ‘de allergrootste Oostenrijkse fan van Pia‘. Hij is inmiddels overgeplaatst naar Seoul, maar stapte speciaal in het vliegtuig voor een eendaags bezoek aan Nederland om te zien hoe zijn voorstel na een heel traject tot resultaat heeft geleid.



Deze hele maand is Douwes nog in Nederland te zien in een heel andere rol dan die van Elisabeth, die van Morticia Addams in The Addams Family. Komende zomer zal ze echter nummers uit de musical Elisabeth laten horen tijdens twee concerten in de tuin van Schloss Schönbrunn, het paleis in Oostenrijk waar de echte Elisabeth (Sisi) veel tijd doorbracht.