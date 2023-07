Oostenrijkse vrouw uit ook beschuldigingen aan Rammstein-zanger, deelt foto's van mishandeling

De vrouw verklaart anoniem door Till Lindemann tijdens de Europese stadiontournee in Wenen in 2019 gewelddadig en seksueel misbruikt te zijn. Ze zegt dat ze op een afterparty van Rammstein met meerdere dames naar de hotelkamer van de zanger werd geleid. Lindemann wachtte haar daar op met enkel een handdoek om zich heen. ,,Opeens stond hij voor me. Kom, ik wil seks met je.” Ze weigerde, maar hij antwoordde: ,,Maar je bent nu hier.” Daarop zou de vrouw meermaals nee hebben gezegd.



Ze stelt dat Lindemann haar vervolgens met haar hoofd op het bed heeft geduwd, haar rok heeft opgetild en haar hard geslagen te hebben. Daarvan zou een handafdruk op haar achterwerk te zien zijn. ,,Ik weet niet hoe lang het duurde. Het kunnen dertig seconden zijn geweest, of twee minuten. Toen stond ik op en ik was heel duizelig van de slagen.” Van de mishandeling zouden volgens ORF beelden zijn, die ze hebben laten onderzoeken door een digitaal forensisch expert. Die concludeerde dat het om ‘zeer waarschijnlijk ongewijzigde originele opnames’ gaat.

Ik dacht dat ik de situatie onder controle had De anonieme Oostenrijke vrouw

Nooit hulp

Eerder maakte ze naar eigen zeggen geen melding van de gebeurtenissen, omdat ze niet als groupie in het openbaar wilde verschijnen. Ook onderdrukte ze de gebeurtenissen. ,,Ik was er honderd procent zeker van dat als ik iets zou zeggen, ik nooit hulp zou krijgen. Als je zegt dat je in de hotelkamer was met Till Lindemann, en hij sloeg je tegen je wil, zo hard dat je zijn handafdrukken als blauwe plekken op je billen hebt, wat zeggen de mensen dan? Ja, je hebt er zelf voor gekozen. Ben je daar naar boven gegaan, waarom deed je dat? Het is duidelijk, dat is Till Lindemann. Hij is een rockster.”



De Oostenrijkse omroep legt haar ook de vraag voor waarom ze toch naar de kamer van Lindemann ging als ze geen seks met hem wilde. De vrouw legt uit: ,,Omdat ik dacht dat ik de situatie onder controle had. Dat betekent dat als ik ‘Nee, ik wil geen seks met je hebben’ zeg, dat dat niet gebeurt.”

De advocaten van Lindemann willen niet in gaan op de nieuwe beschuldigen, al stellen ze wel dat deze niet kloppen. Vorige week haalde Rammstein nog deels gelijk bij de rechter. Der Spiegel had niet mogen schrijven dat de leadzanger systematisch vrouwen zou laten drogeren met als doel seks met ze te hebben. Al stelde de rechter dat het tijdschrift wel had mogen schrijven dat het vermoeden bestaat dat Lindemann seksueel contact had met vrouwen die niet volledig helder waren en dat hij dit wist.

