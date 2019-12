Op ballet in plaats van voetbal: ‘Er zijn zóveel dansfilms met mannen’

Op zijn telefoon bewaart hij nog altijd het fotootje waarop hij als 11-jarige staat afgebeeld als Frits, het broertje van Clara Staalboom, de hoofdpersoon uit Notenkraker & Muizenkoning. De voorstelling wordt, bijna traditiegetrouw, aan de vooravond van Kerstmis de komende dagen bij Het Nationale Ballet opgevoerd. Nu, ruim tien jaar later, keert Timothy ‘Tim’ Van Poucke terug in de populaire familievoorstelling van Wayne Eagling en Toer van Schayk. Maar nu gerijpt in afwisselend de hoofdrollen van de betoverde Notenkrakerpop en de Muizenkoning.



,,Als ik straks alle kindjes in de zaal zie, voert me dat ongetwijfeld terug naar mijn eigen jonge jaren. Maar ik zal ook denken: Tim, wat is het allemaal snel gegaan”, zegt Van Poucke, die nu Coryphée is, een van de rangen in het ballet. Hij heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt bij het Nationale Ballet. Als 9-jarige zat hij reeds op de Nationale Balletacademie. ,,Een enorm talent”, wist Ted Brandsen, sinds 2003 directeur en choreograaf van het Nationale Ballet, toen al



,,Tim is een bijzondere danser met een grote aanwezigheid, kracht, lef en veelzijdigheid. En virtuoos door zijn grote sprongen en prachtig uitgevoerde vele pirouettes. Wat ik, behalve zijn techniek, heel opmerkelijk vind, is zijn charisma. Tim is een danser naar wie je als publiek wordt toe gezogen, net als bij filmsterren op het doek. Zijn podiumpresentatie is geweldig.”