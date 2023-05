Op bezoek bij de laatste Koffietijd: ‘Het zit er nu écht op’

update Eerste voorstel­ling Tina Tur­ner-musical in Londen na haar dood begint met minuut stilte

Het publiek bij de musical Tina in het Londense West End hoorde woensdagavond tijdens de pauze dat de Queen of Rock ’n Roll was overleden. De volledige cast verscheen op het podium om het nieuws te delen, met verslagenheid in de zaal tot gevolg. Hoofdrolspeelster Kristina Love legde uit waarom de show juist nu moest doorgaan. Een kleine dag later begon de musical met een minuut stilte.