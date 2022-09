Op deze datum komt het nieuwe album van Nickelback uit

Het nieuwe album van Nickelback verschijnt op 18 november. Het tiende studioalbum van de Canadese rockband heet Get Rollin’ en is de opvolger van Feed The Machine dat in 2017 verscheen.

,,We hebben de afgelopen jaren een plaat gemaakt in een tempo dat ons de vrijheid gaf om te creëren en we kunnen niet wachten tot iedereen de nieuwe muziek hoort”, zegt de band in een verklaring. ,,We hebben de fans gemist en kijken ernaar uit om de nieuwe nummers tot leven te brengen op het podium, dus Get Rollin!”

De eerste single van de nieuwe plaat is inmiddels verschenen en heet San Quentin. Het nummer is gebaseerd op een ontmoeting van frontman Chad Kroeger met een bewaker van de gelijknamige gevangenis in Californië.

De band van zanger Kroeger brak in 2001 door met de hitsingle How You Remind Me. Sindsdien scoorde de groep hits met nummers als Someday, Photograph en When We Stand Together.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nieuwe programmering van NPO, RTL en SBS, de terugkeer van Linda de Mol, de invalklus van Rob Kemps en Een jaar van je Leven. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: