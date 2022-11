Op deze manier mogen van mij zelfs de hossende bouwvakkers van de Jumbo terugkeren

Vrouw John van den Heuvel raakte baan kwijt door beveili­gings­maat­re­ge­len: ‘Ongekende laf­heid’

De vrouw van John van den Heuvel is haar baan op een school kwijtgeraakt vanwege zijn werk als misdaadverslaggever, zei Van den Heuvel in Sterren op het Doek. De school stemde namelijk niet in met de aangescherpte beveiligingsmaatregelen die voor haar en de school zouden gelden na de moord op Peter R. de Vries.

13 november