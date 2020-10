Op elke trouwfoto van Sylvie ontbreekt gezicht van Niclas: ‘Relatie zoveel mogelijk privé houden’

Sylvie Meis (42) is weer een beetje terug op aarde na haar droomhuwelijk in het Italiaanse Florence begin september. Ze blikt in RTL Boulevard terug op een geslaagde bruiloft. Alleen ontbreekt op alle trouwfoto’s het gezicht van haar kersverse man Niclas (41). ,,Een juridische keuze”, aldus Sylvie.

Met de glinstering nog in haar ogen vertelt La Meis in geuren en kleuren hoe ze haar huwelijksfeest zelf heeft ervaren. ,,Het was supermooi”, aldus de kersverse Mevrouw Costello. ,,Iedereen was mooi aangekleed, Niclas had echt alles tot in de puntjes georganiseerd. Hij heeft zo’n oog voor detail. Onze liefde kwam echt tot uiting in dit huwelijk.”

Wel moest Sylvie af en toe even slikken vanwege het gemis van haar ouders. Zij waren niet bij het huwelijksfeest vanwege de zwakke gezondheid van haar vader Ron (66) in combinatie met het opgelaaide coronavirus. Zij konden het spektakel live volgen via een videoverbinding. ,,Het was beter zo. Natuurlijk mis je je ouders, dat was superemotioneel. Maar jammer genoeg was dat de realiteit.”

Paparazzi

Uiteraard mocht ook de rest van de wereld zien hoe Sylvie schitterde tijdens het mooiste weekend van haar leven. Alleen wel op voorwaarden die het bruidspaar vooraf zelf had opgesteld. Dat er desondanks toch al gauw een aantal kiekjes in de media verschenen kwam doordat de aanwezige paparazzi zich niet lieten tegenhouden. ,,We hebben van begin af aan geprobeerd alles af te schermen, we hadden daar een heel plan voor gemaakt”, vertelt Sylvie. ,,Probleem was alleen, dat de paparazzi op een gegeven moment zijn gaan klimmen en zo’n hoog hek konden we gewoon niet bouwen.”

Sylvie en Niclas legden zich vervolgens neer bij hun aanwezigheid omdat de fotografen dreigden het moment suprême te ontregelen. ,,Ze zeiden dat als ze te veel zouden worden afgeschermd, ze met geluidsoverlast de ceremonie zouden verstoren. En dat wilden we natuurlijk niet. Op een gegeven moment moet je het ook maar laten gaan, anders waren we nu nog niet getrouwd.”

Juridische keuze

Uiteindelijk ontbrak op alle foto’s toch een belangrijk ding: het gezicht van haar man Niclas. ,,Het is een juridische keuze”, aldus Sylvie. Even lijkt het erop dat ze niet mag ingaan op die vraag, omdat iemand van haar team plots ingrijpt. Toch staat Sylvie erop de vraag van RTL Boulevard-verslaggever Aran Bade te beantwoorden. ,,We willen onze relatie zoveel als mogelijk privé houden. Die slag heb ik allang verloren, dat weten we allemaal, maar hij nog niet”, vertelt ze. ,,En hij kan dat nog steeds afschermen door ervoor te kiezen niet met zijn gezicht op Instagram gepost te worden.”

Sylvie en Niclas tijdens hun huwelijksfeest: