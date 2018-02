Op het podium met de Toppers? Irene Moors is naar je op zoek

Irene Moors gaat dit jaar het muziekprogramma Topper Gezocht op SBS6 presenteren. In deze talentenjacht gaan René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit op zoek naar een nieuwe collega die samen met hen mag optreden in de Amsterdam ArenA op het podium tijdens Toppers in Concert 2018.