Op Pinkpop kan het allemaal: een filmster verafgoden, de doden eren én de polonaise lopen

Johnny Depp

Je moet zaterdagmiddag je best doen om te missen wat er gebeurt voor het hoofdpodium. Hollywood Vampires treedt op en daarin spelen niet de minsten. Toch moeten gitarist Joe Perry (72) van Aerosmith en frontman Alice Cooper (75) genoegen nemen met een bijrol. In Landgraaf heerst Johnny Depp-koorts. Wanneer hij halverwege alleen nog maar zijn zonnebril afzet, klinkt er alom gegil.

De 60-jarige acteur, in 2015 medeoprichter van de hardrockband, blijkt in Zuid-Limburg razend populair. Helemaal vooraan tegen het hek beweegt een jonge vrouw fanatiek mee, op haar hoofd een piratenhoed zoals captain Jack Sparrow (Depp dus) die droeg in de Pirates of the Caribbean-films. Vele fans die speciaal voor hem zijn gekomen, hebben bordjes bij zich. De één wil met Depp trouwen en heeft blijkbaar geen moeite met de slepende scheidingszaak met Amber Heard, de ander vraagt of Depp haar volgende tatoeage wil zetten.

Hoewel Alice Cooper het gros van de songs voor zijn rekening neemt, zingt Depp zelf ook, People who died en Heroes van David Bowie. Dat de acteur veel van de aandacht wegneemt, verhult bijna dat het gezelschap op leeftijd, aangevuld met gitarist Tommy Henriksen en meer leden van onder meer Aerosmith, the Cult en de Alice Cooper-band, een heerlijke rockshow weggeeft.

Doden

Meerdere kippenvelmomenten op Pinkpop, die je onmogelijk allemaal persoonlijk kunt meekrijgen. Zo is er de emotie bij Prins S. en de Geit waar gitarist Marne Miesen (45) na een zware hersenbloeding op een stoel weer meespeelt. Het is een moment dat het hele plein voor het kleinste podium diep raakt. En op de zondagmiddag ontroeren Nielson en zijn speciale gast Jaap Reesema met een door strijkers gedragen uitvoering van Grijs, dat pas echt bekendheid kreeg door Reesema in tv-programma Beste Zangers.

Wat echter vooral opvalt in Landgraaf: de emoties komen vooral in verband met overleden dierbaren. De doden zijn een thema op Pinkpop, waar headliner P!nk vrijdag al blijk van geeft tijdens haar wervelende show. Ze zingt When I get there voor een onlangs overleden crewlid. Ook frontman Josh Homme van Queen of the stone age staat een dag later stil bij een overleden dierbare, zanger Mark Lanegan, die vorig jaar overleed en in het verleden ook met Queens of the stone age tourde. Het lied God is in the radio wordt aan hem opgedragen.

Ook op zaterdag: de rockveteranen van Hollywood Vampire die tijdens de hele show eerbetonen brengen aan overleden rockhelden en The Script, dat vooral in vocaal opzicht geen vlekkeloos optreden geeft, maar wel het meest ontroert. Zanger/toetsenist Danny O’Donoghue kan net als veel fans zijn tranen niet bedwingen wanneer hij spreekt over gitarist Mark Sheehan, die in april op 46-jarige leeftijd stierf. Samen met drummer Glen Power, dat andere bandlid van het eerste uur, draagt O’Donoghue het akoestische If you could see me now aan hem op. Kippenvel.

Zanger Danny O'Donoghue van The Script tijdens een uitbundig moment. De band ontroerde tot tranen toe met hun eerbetoon aan de overleden gitarist Mark Sheehan.

Gitaar

Het zal je maar gebeuren: je bent 13, oefent sinds een half jaar op een gitaar, bezoekt voor het eerst Pinkpop en je krijgt meteen de elektrische gitaar van Pablo van de Poel van de DeWolff. Lily Wetzels mag hem daadwerkelijk mee naar huis nemen. ,,Ik zie jou de hele tijd kijken naar deze gitaar’’, zegt Van de Poel aan het eind van het concert tegen Lily, die prominent vooraan staat. ,,Wil je hem hebben?”

Voortaan oefent Lily alleen nog op deze gitaar, vertelt ze een half uur later op zaterdagmiddag, nog steeds beduusd. Alleen: hoe sleep je de rest van de dag een gitaar met je mee op een festival? ,,Dat komt wel goed’’, zegt vader Remco. ,,Wij wonen in Amsterdam, maar ik ben hier opgegroeid en oma woont op een kwartier lopen. Ik ga zo gewoon even heen en weer.’’

De 13-jarige Lily Wetzels met haar nieuwe gitaar. Ze mocht even backstage, waar de bandleden de gitaar signeerden. Links zanger Pablo van de Poel, die zijn gitaar weggaf.

Robbie Williams

De tegenvaller van het weekend als je tenminste wat extra mag verwachten van een wereldster. Al na drie liedjes steunt Robbie Williams zaterdagavond met beide handen op zijn knieën. De band heeft net het vierde nummer ingezet, maar de baas maant zijn collega’s tot stoppen. ,,I’m fucked’’, zegt hij buiten adem. Met een kwajongensblik naar het publiek: ,,Het is long covid. Niet mijn leeftijd, rotzakken!’’

In Limburg brengt Williams in grote lijnen dezelfde show als eerder dit jaar in de Ziggo Dome. Wat opvalt: hij kan geen twee liedjes achter elkaar zingen en eigenlijk zingt hij bijna geen enkel lied in zijn geheel. Williams laat vooral de refreinen over aan zijn achtergrondzangeressen of het publiek en ook de coupletten vermijdt hij zo veel mogelijk in hun geheel te zingen.

Robbie Williams stelde teleur als headliner van de zaterdag

Of het daadwerkelijk long covid is of niet: Williams komt oud en futloos over. Wat Pinkpop zaterdag krijgt, is een tussenweg. Williams, op en top entertainer, die heel handig door zijn show van nog geen twee uur manoeuvreert. Allerlei intermezzo’s, vooral lange praatjes, vormen voor hem broodnodige pauzes tussen de liedjes.

Is het dan een waardeloze avond? Nee, dat niet. Daarvoor bezit Williams veel te veel charisma, routine en vakmanschap, want hij weet een publiek echt wel te bespelen. Ook zaterdag doet hij dat met verve in onderonsjes met Koen van 24 (,,Wie heeft jou over mij verteld, je oma?’’) en Eve (,,Wat heb jij een mooi gebit, heb je dat in Turkije laten doen?’’), voor wie hij She’s the one zingt. Als het gaat om grapjes en korte gesprekjes met zijn fans, is Williams haast onovertroffen.

De show must go on - en dat doet hij ook - maar wie goed kijkt, ziet Williams lijden. Zitten, liggen, wandelen in plaats van rennen, zo weinig mogelijk dansen; het zijn allemaal methodes om zichzelf te sparen. En eigenlijk kan dat niet als je een headliner bent op Pinkpop en een volle weide voor jou gekomen is.

Polonaise

,,Lieve mensies’’, begint Donnie (28) zondag kort na twaalven in zijn typerende stijl op het noordpodium in Landgraaf. ,,Het is mijn droom om op Pinkpop een polonaise te veroorzaken. Zal ik zelf meedoen?” Een halve minuut later klautert de rapper over het hek. ,,Gaan jullie allemaal achter me aan? Ik heb een speciale gast meegenomen, René Frooooooger!”

Terwijl Froger zingt en Donnie rapt op hun carnavalshit Dat kan je niet kopen, loopt de laatste met een lang lint Pinkpopgangers in zijn kielzog dwars door het voorste vak. Een jongetje heeft het geluk dat hij pal achter Donnie loopt, al moet hij zijn arm strekken om zijn hand op diens schouder te leggen. Het is een van die onweerstaanbare momenten die bij elkaar een festival zo leuk maken.

