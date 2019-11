Op tour met Van Dik Hout: de matadors genieten nu nóg meer

17.30 uur: Op de eerste verdieping van café De Koe in Amsterdam staan Sandro Assorgia en Ben Kribben, respectievelijk gitarist/pianist en basgitarist van Van Dik Hout, te darten. ,,Deden we vroeger altijd. En dan gingen we vooraf ook gezamenlijk eten, maar dat doen we niet meer”, zegt Sandro. Aan de bar zit Martin Buitenhuis met zijn telefoon te pielen.



De leadzanger, die in het centrum woont, is op de fiets gekomen. Patrick van Herrikhuyzen, de toetsenist, komt net aangelopen. Lex Kroon, de tourmanager, heeft het busje al voor het café geparkeerd. Het wachten is op Dave Renswaag. ,,Om drie uur vanmiddag dacht ik ineens: oh ja, we moeten vanavond optreden”, excuseert de gitarist zich even later als is ingestapt en Lex koers zet naar Tilburg.



18.25 uur: Het vertrek. Van Dik Hout treedt vanavond op in 013, het poppodium in Tilburg. Op de tafel in het busje staat één fles witte wijn. Martin heeft ook nog een Albert Heijn-tasje met bier. Onderweg slingeren de gesprekken alle kanten op. Van het begin van het succes. De oude plekken in Den Helder. De middelbare school waar ze elkaar van kennen. De pizzeria van Sandro’s ouders waar boven Stil in Mij werd geschreven. En het gaat over de muziek uit de jaren zestig en zeventig die hen inspireerden. Dave: ,,Fleetwood Mac, Neil Young, Rolling Stones, later de grunge.” En natuurlijk gaat het over het jubeljaar van nu waarin de band een nieuw album produceerde Eén nacht Eeuwigheid. ,,Natuurlijk kijken we terug, maar nieuwe muziek is nieuw leven”, stelt Martin. ,,Dit blijft energie geven”, voegt Sandro toe. ,,Met elkaar on the road. Iedereen staat nu in de file op weg naar huis, terwijl wij lekker op pad gaan.” De crew van zes man is al vooruit gegaan om op te bouwen.



19.15 uur: Het toeren is na 25 jaar misschien wel leuker geworden, zijn ze het eens. Ben: ,,Ben je jong dan komt je aan, hang je je gitaar om je nek en hupsakee, daar ga je.” Martin: ,,Je zat met bewijsdrang. We namen het leven naast de muziek niet altijd serieus, waren veel in de stad. Ik heb nu het idee dat we er veel meer van kunnen genieten.”



19.35 uur: Er wordt gedold en gediscussieerd. Over muziek natuurlijk, en voetbal, kinderen –ze zitten op muziekles, voetbal, gaan puberen-, eten. Ben en Patrick (die voorin zit) gaan er vanuit dat ze in 013 een hapje kunnen krijgen. De rest heeft al gegeten: Dave (pasta met tonijn), Sandro (pasta van gisteren met venkelworstjes, ‘ gemaakt door mijn schoonmoeder’) en Martin (er stond nog bami). Het busje vult zich plotseling met een bamigesprek. Dave vertelt over zijn nieuwe culinaire vondst: Surinaamse bami (‘Met spaghetti’), waarna ze allemaal door elkaar roepen dat ‘mie van rijst wordt gemaakt, ‘’ dat dat niet zo is’, dat ‘bami van aardappel is’ en ‘spaghetti bamislierten zijn, maar dan platter.’ Met enig aplomb sluit Martin de discussie: ,,In de serie: 25 jaar eten met Van Dik Hout vieren wij vanavond het album Eén nacht bami. Er klinkt bulderend gelach.