OP1-presentator Paul de Leeuw onder vuur na opmerking over Aziaten: ‘Immens botte domheid’

De kritiek op televisiemaker Paul de Leeuw (58) in zijn rol als presentator van talkshow OP1 neemt alsmaar toe. Vooral na de uitzending van afgelopen vrijdag (waarin viroloog Ab Osterhaus te gast was) is er onvrede over de houding van De Leeuw. ,,Slecht voorbereid en stompzinnige vragen.”

In zijn nieuwe rol als talkshowhost wordt De Leeuw onder meer verweten dat hij zijn gasten amper laat uitpraten, slechte vervolgvragen stelt en met grappig bedoelde opmerkingen probeert de uitzending naar zich toe te trekken. In een discussie met tv-viroloog Ab Osterhaus zou De Leeuw volgens kijkers en prominenten zelfs een ongepaste opmerking over Aziaten hebben gemaakt.

Mentaliteit Chinezen

Aan tafel legde Osterhaus uit onder de indruk te zijn van het strenge coronabeleid van China. ,,Kijk, de strategie die in China is gebruikt, heeft gewerkt. Heel streng en keihard erin. Dit is een voorbeeld van hoe je dit aanpakt. Ik vind het geweldig. Ze krijgen een aantal gevallen binnen en gaan er gelijk bovenop en zorgen ervoor dat het gelijk onder controle komt. Dit is testen, testen, testen en dat hebben we in Europa niet gedaan.”

Paul de Leeuw haakte daarop snel in. ,,Ja, maar het gaat hier ook over de mentaliteit van de Aziatische mensen. Die doen gelijk wat de baas zegt.” Na die opmerking leek Osterhaus van zijn stuk gebracht. ,,Oh ja? Ik weet het niet. Ik weet niet of het de mentaliteit van de Aziatische mens is. De overheid daar neemt gewoon geen nee voor een antwoord.”

Racistische bagger

Azië-kenner en historicus Remco Breuker reageert woest op de uitlatingen van De Leeuw. ,,Mijn god, Op1, het is wel weer raak met het spuien van racistische bagger hè? Ik ga nog bijna denken dat we door dit soort immense zelfgenoegzame botte domheid deze corona-ellede over onszelf hebben afgeroepen. En bedankt.” Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing vult aan: ‘Bij Op1 heeft Paul de Leeuw het nu over de ‘mentaliteit van Aziatische mensen’. Ik ga slapen.’

Trouw-journalist Gijs Moes beschuldigt De Leeuw van discriminatie. ,,Kan deze racistische onzin eindelijk een keer ophouden?”, twittert hij. Daaraan toevoegend dat hij De Leeuw niet wil veroordelen als een ‘uitzonderlijk fout persoon’. ,,Het echte probleem is dat hij, vrees ik, goed aanvoelt hoe veel NL’ers denken en meent dat zo’n ‘grapje’ op tv best kan.”

Bijval

Toch is er ook bijval voor De Leeuw. Sommige kijkers denken dat hij het niet zo bedoelde. ,,Hij heeft zich niet goed verwoordt en het kwam er een beetje lullig uit, maar hij heeft verder gewoon een punt. Veel Aziatische culturen worden ook binnen wetenschappelijke onderzoek getypeerd als culturen waar hiërarchie belangrijk is, wat betekent dat de politieke leiders daar meer autoriteit over hun bevolking hebben’, twittert Sophie. Een ander stelt dat De Leeuw slechts een ‘culturele analyse probeerde te maken’. ,,Maar hij was nogal onbeholpen in zijn woordgebruik, waardoor hij het had over Aziatische mensen, in plaats van de Aziatische cultuur.”

Eerder al kritiek

Paul de Leeuw (58) en presentatrice Astrid Joosten (62) vormen sinds het najaar een duo op de vrijdagavond. BNNVARA voorspelde dat Paul en Astrid ‘de sfeer en uitstraling van de vrijdagavond-uitzendingen uitdrukkelijker het weekend-gevoel zullen meegeven’. Maar onze tv-deskundige Angela de Jong was al meteen niet onder de indruk van het presentatieduo.

‘Je kunt een hoop van hen zeggen – dat de één een lekker kwisje kan presenteren bijvoorbeeld en de ander kampioen gekke bekken trekken is – maar een stevig interview hoort niet direct bij hun kerncompetenties’, oordeelde Angela. ‘Er is niks op tegen om de vrijdagavond een luchtiger karakter te geven en daarvoor twee amusementspresentatoren van stal te halen. We willen allemaal zo vrolijk mogelijk het weekend in. Maar pas daar dan alsjeblieft de gasten op aan.’

Paul de Leeuw is gevraagd om een reactie, maar koos ervoor niet te reageren.

