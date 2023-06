Op1 verder met drie omroepen, blijft vijf avonden op de buis

Oranje Franje Het lijkt wel alsof Alexia in haar kamer twee verschil­len­de kledingkas­ten heeft staan

‘Ik doe niet aan mode, ik bén mode’. Op Instagram laat prinses Alexia er geen onduidelijkheid over bestaan; net als bij haar moeder zit de voorliefde voor mooie kleding in haar dna. Ter gelegenheid van haar 18de verjaardag, die dit weekend gevierd werd, dook modejournalist Josine Droogendijk in Alexia’s kledingkast om haar stijl te ontrafelen.