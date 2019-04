Opa Giorgio Moroder maakt live nog steeds indruk

"My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio." Tot vervelens toe imiteerden muziekliefhebbers in 2013 met vet Italiaans accent dat ene zinnetje uit het nummer Giorgio by Moroder van Daft Punk.



Een heerlijk nummer is het, waarin de legen­darische Italiaans-Duitse producer Giorgio Moroder begeleid door een swingend muziekje vertelt over zijn avonturen in de muziekwereld.



Vergeten was Moroder niet in 2013, maar de samenwerking met Daft Punk gaf zijn carrière laat in zijn leven een onverwachte nieuwe impuls. De man die een essentiële rol speelde in het ontstaan van zowel disco als dance sloeg voor het eerst in zijn leven aan het dj'en. En nu, bijna tachtig jaar oud, toert hij - ook voor het eerst - met een liveband door Europa.



Dj-booth

Die band, met strijkkwartet, is zo groot dat de muzikanten nauwelijks op het Paradisopodium passen. In het midden staat Moroder achter een soort dj-booth. Op de achterwand prijkt als een logo zijn tot snor en zonnebril teruggebrachte gelaat.