Open brief van zangeressen na misstanden The Voice heeft effect: taskforce opgericht

,,Vrijwel direct na publicatie van de brief hebben we contact gezocht met een vertegenwoordiging van deze zangeressen”, zegt algemeen directeur van de NVPI Anne de Jong. ,,Ze hebben een krachtig signaal afgegeven dat we niet kunnen of willen negeren. We hebben dan ook besloten om meteen in actie te komen zodat we het probleem in kaart kunnen brengen en samen kunnen bouwen aan een inclusieve industrie waarin eenieder zich veilig weet - ongeacht leeftijd, gender, sekse, huidskleur, religie of wat dan ook.”