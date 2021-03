Operatie Linda Hakeboom geslaagd

‘Alles is goed gegaan!’, schrijft de 35-jarige televisiemaker onder een foto in haar operatiekleding. Gisteren liet ze weten best wel op te kijken tegen de operatie: ,,Ik heb nu weer een beetje geroken aan hoe het voelt om een lijf te hebben dat kan bewegen en sporten. Ik voel me zoveel beter dan ik me in maanden gevoeld heb. Ook al is het een kleine operatie. Ik ga toch weer een beetje terug. Maar ik heb wel zin om de volgende stap te nemen. Het is heel dubbel, maar ik baal daar gewoon een beetje van, dat ik me morgen niet meer zo goed voel.”



Linda Hakeboom werd bekend als presentatrice van Rambam. Ook was ze te zien in Spuiten en slikken op reis. Daarnaast maakte ze documentaires over de muzikanten Jett Rebel en Douwe Bob.