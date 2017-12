Ophef over bazin Druiventros: 'Kom maar voor niks werken'

Het optreden van Druiventros-eigenaar Mieke Mutsaers in de nieuwste aflevering van de realityreeks Herrie in de Druiventros houdt de gemoederen op sociale media flink bezig. Volgens veel kijkers diskwalificeert de bazin haar personeel wanneer ze een grappig bedoelde opmerking maakt op een voorstel van een van haar koks. ,,Ik ben oprecht geschokt.”

Tegen het einde van de een-na-laatste aflevering richt kok Dennis zich tot de directie van het Brabantse familiehotel. Hij geeft tegen alle verwachtingen in zijn kritische mening over de plannen van het restaurant.

,,Het was duidelijk wat het doel van het programma was. Dat we met de tijd mee konden gaan. Daar zou een goede verbouwing bij zitten. Ik zou het echt jammer vinden als we dan deze mooie gerechtjes serveren in het restaurant zoals die er nu uit ziet.”

'Kom voor niks werken'

Dennis vraagt zich in alle eerlijkheid af of er toch niet iets mogelijk is of dat de directie misschien ergens nog een zakje met geld heeft staan. Mieke reageert daarop lachend met: ,,Dan leveren jullie allemaal wat in. Kom voor niks werken, dan hebben we het zo voor elkaar.”

Presentator Herman den Blijker weet niet wat hij hoort en draait uit frustratie om. Zijn gezicht spreekt boekdelen.

Salarissen

Later, achter de schermen, zegt Mieke dat ze nog steeds achter haar woorden staat. ,,Ik meen alles serieus. Weet je wat wij iedere maand aan salarissen betalen? En aan hen en aan de overheid. Ik zou willen dat ik dat in mijn eigen zak kon steken. Dan was ik blij.”

Deze opmerkingen schieten bij honderden kijkers op Twitter en Facebook in het verkeerde keelgat. ,,Hoe durf je? Tegen mensen die het beste met je voor hebben en zich altijd loyaal opstellen”, schrijft iemand. ,, Hoe kun je het personeel zo schofferen. Walgelijk”, meldt een ander.

'Kan niet door de beugel'

Margriet Schetselaar is nog feller.. ,,Als personeel collectief ontslag nemen.” Volgens Constant van Ewijk zou De Druiventros zonder de medewerkers niet eens bestaan. ,,De opmerking kan echt niet door de beugel, zonder die mensen bestaat De Druiventros niet meer.” Ook ene Niels reageert verbaasd. ,,Totaal geen gevoel voor verandering en empathisch vermogen.”

Tijdens de aflevering loopt presentator Herman den Blijker uit frustratie meerdere keren weg. Hij ziet het eerlijk gezegd niet meer zitten. ,,De moed zakt mij in de schoenen. Alles waar we voor gekomen zijn, gaat niet door. Als we dit van te voren hadden geweten, hadden we dit niet gedaan.”

Weer helemaal opgeknapt

Volgende week woensdag is de laatste aflevering van Herrie in de Druiventros. Inmiddels is het bekende Brabantse familiehotel weer helemaal opgeknapt.