Oplettende kijker ontdekt ‘schildklierkanker’ Paulien Cornelisse in uitzending Jinek: ‘Zelf nooit gezien’

De ‘beginnende schildklierkanker’ die begin dit jaar werd gevonden bij Paulien Cornelisse werd ontdekt door een oplettende kijker toen ze te gast was bij Jinek. Dat vertelde de schrijfster en cabaretière gisteravond in het programma, waar ze opnieuw aan tafel zat om te vertellen over haar nieuwe cabaretshow.

Die nieuwe show bestaat voor een groot deel uit een verhaal, wat eigenlijk begon aan de tafel van Jinek. Na de uitzending in februari ontvangt Cornelisse een mail van een kijker. Een chirurg. ,,Hij schreef: ‘Misschien weet je dit allang. Sorry als ik dit niet had moeten doen, maar volgens mij moet ik dit wel doen. Want ik heb namelijk gezien dat je iets in je nek hebt. En daar moet je eens naar laten kijken’”, vertelt Cornelisse.

Cornelisse twijfelt niet en maakt direct een afspraak bij de dokter. ,,Ik schrok daar natuurlijk wel van. Als je iets ziet, weet je ook dat het iets niet goeds kan zijn. De dokter zag het ook meteen, zelf heb ik het nooit gezien.” Van de dokter moet de cabaretière naar het ziekenhuis. ,,De internist zag en voelde het ook meteen. Die zei: ‘Je moet nu gaan onderzoeken. Als dit fout is, dan is dit schildklierkanker. Het heet kanker, maar is heel goed behandelbaar’. Dat was een raar gesprek waarin ik eerst erg schrok, en daarna dacht ‘Oh, is niet zo erg, maar er is wel een operatie nodig.’”

Quote Op een schaal van één tot zes, waarbij zes het ergste is. En ik had vijf. Ze zeiden: ‘Dit wijst allemaal op schild­klier­kan­ker’ Paulien Cornelisse

Grappige dingen

Klachten had ze op dat moment helemaal niet. ,,Geen pijn, helemaal niks. Je raakt zo gefocust op alles wat er aan de hand is, dat er juist, in mijn geval, ook veel grappige dingen gebeuren in zo’n ziekenhuis. Je bent een beetje overgeleverd aan wat mensen met je doen.”

Na alle onderzoeken krijgt Cornelisse te horen hoe erg de situatie is. ,,Op een schaal van één tot zes, waarbij zes het ergste is. En ik had vijf. Ze zeiden: ‘Dit wijst allemaal op schildklierkanker. Dus de behandeling wordt nu een operatie. Dan halen ze je halve schildklier weg. Allemaal heel duidelijk dat dat precies was wat moest gebeuren, dus dat heb ik natuurlijk ondergaan.”

Huh-gevoelens

Een week na de operatie kreeg de cabaretière een verrassend belletje: ,,Goed nieuws, het was goedaardig. Het was helemaal geen kanker. En ik dacht huh. Het was een halfjaar met alleen maar ‘huh-gevoelens’. Dus het had helemaal niet gehoeven? Toen zei de arts terecht: ‘De enige manier om daarachter te komen is opereren.’ Ik had een perfect werkende schildklier, en nu heb ik een halve. Daardoor ben ik nu nog iets meer moe.”

Daarover praat Cornelisse in haar nieuwe cabaretshow Aanstalten. Ze omschrijft het woord als ‘precies alles wat tussen laten en doen zit’. ,,De schildklier staat voor energie, en dingen doen. En ik zit nu juist in dat gebied ‘aanstalten’. Het werkte heel goed, om erover te praten tijdens de show. Dus dat heb ik gewoon gedaan.”

