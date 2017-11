Opnames House of Cards opnieuw uitgesteld

Geen finaleplaats Miss Universe voor Nederlandse Nicky

4:56 Het is Miss Nederland Nicky Opheij niet gelukt om tot de laatste zestien door te dringen tijdens de Miss Universe verkiezing in Las Vegas. Voorafgaand aan de drie uur durende live-show vanuit de Amerikaanse gokstad, kon er wereldwijd gestemd worden. De jury koos twaalf dames en via de stemming werden nog vier wildcards vergeven. Nicky viel in beide gevallen buiten de boot.