Opnames nieuwe K3-televisieserie Roller Disco begonnen

Voor Klaasje, Hanne en Marthe is het nog even wennen, want het is hun eerste fictiereeks. Voor de opnames volgden de zangeressen enkele rolschaatslessen en dat kon vooral de Nederlandse Klaasje wel gebruiken. Vorige maand ging de blondine nog onderuit op het podium tijdens een optreden in Antwerpen.

,,Ik vind rolschaatsen heel leuk. En ik mag ook vaak expres vallen. Dat maakt het nog leuker", aldus Klaasje. K3 Roller Disco is in het najaar te zien op de Vlaamse zender VTM KZOOM.