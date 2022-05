Opnieuw MAFS-baby op komst: Bram en Patty verwachten tweede kind

Bram en Patty vonden de liefde in het eerste seizoen van Married at First Sight. Ze gaven elkaar op 21 november 2015 het jawoord in een hotel in Lekkerkerk, zonder dat ze elkaar ooit gezien hadden. Op basis van fysieke en psychologische tests besloten de wetenschappers van MAFS dat ze de perfecte match moesten zijn en dat was uitstekend bedacht, want ze zijn nog altijd gelukkig met elkaar. Het stel verwelkomde in augustus 2019 hun eerste kind samen, dochter Puck.