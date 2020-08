Oprah geeft personeel vrij om te stemmen in november

Fadozange­res Iris is verrassen­de winnares We Want More

17 augustus Fadozangeres Iris Feijen (26) is de winnares van de SBS 6-zangwedstrijd We Want More. Samen met haar gitarist Tiago versloeg zij in de bloedstollende finale nipt haar medefinalisten Silver en Ricardo. Iris uit het Noord-Hollandse Schagen ontroerde samen met haar gitarist Tiago met een persoonlijk nummer en won 100.000 euro.