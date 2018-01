Oprah niet geïnteresseerd in Amerikaans presidentschap

De 63-jarige televisiegrootheid gaf toe dat iemand zijn of haar hulp had aangeboden bij het voeren van een politieke campagne, maar dat ze daarop niet was ingegaan. ,,Ik heb altijd zeker geweten wat ik wel kan doen en wat niet. En dus interesseert het me niet. Ik heb er het DNA niet voor, het is niets voor mij'', aldus Winfrey .

Het idee van Oprah als opvolgster van de huidige Amerikaanse president Donald Trump kreeg vleugels na haar speech bij de uitreiking van de Golden Globes eerder deze maand. Ze vertelde dat ze als klein meisje acteur Sidney Poitier als eerste zwarte man op tv een Oscar in ontvangst had zien nemen, wat haar inspireerde in haar verdere carrière. Ze hoopte nu zelf ook een bron van inspiratie te zijn. ,,De waarheid spreken is het meest krachtige wapen wat we hebben. Veel te lang zijn vrouwen niet geloofd als ze zich uitspraken tegen de mannen met macht. Maar hun tijd zit er op. Hun tijd zit erop.''



Twitter ontplofte vervolgens in lofgezang onder de hashtag #Oprah2020, waarbij gebruikers smeekten om 'Oprah for president'. Haar partner Stedman Graham stookte het vuurtje op door te onthullen dat hij dacht dat ze het wel zou willen. Trump zweette niet meteen peentjes. ,,Natuurlijk zou ik Oprah verslaan. Dat zou erg leuk zijn'', zei hij in een reactie op het nieuws.