Oprah Winfrey spreekt over balans en gaat hard onderuit op podium

Op sociale media worden ondertussen de beelden verspreid waarop de valpartij van Oprah Winfrey te zien is. ,,Dit is wat mijn definitie van gezondheid is”, sprak ze in het filmpje. ,,Gezondheid betekent voor mij balans. En balans betekent dat niet alle dingen goed gaan of dat je overal vrede mee hebt.” Op dat moment begon ze te wankelen en ging ze languit op het podium.



Het viel gelukkig allemaal mee. ,,Verkeerde schoenen”, riep ze al snel na haar smak. Het aanwezige publiek ging ook vrijwel meteen over van een geschrokken reactie naar een bemoedigend applaus.



De speech werd door Oprah vervolgd op blote voeten. Ze grapte: ,,Het is leuk om te praten over balans en dan zelf te vallen.” Uiteindelijk kwam iemand haar makkelijkere schoenen brengen.