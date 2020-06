Oproep Beyoncé bij BET Awards: Stem alsof je leven ervan afhangt

Koning Albert voor het eerst weer in het openbaar

28 juni De gepensioneerde Belgische koning Albert II is vandaag voor het eerst weer in het openbaar verschenen. De 86-jarige Albert was samen met zijn echtgenote Paola, zoon koning Filip, schoondochter koningin Mathilde en zijn kleinkinderen in de Ardennen. Dat is te zien op foto’s die het Belgische hof deelt op Facebook.