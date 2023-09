Optreden Duncan Laurence zorgt voor ontroering in Beste Zangers: ‘Snijdt dwars door je ziel’

Duncan Laurence lag de laatste tijd nogal onder vuur vanwege zijn rol bij het afgelopen Eurovisie Songfestival. Zijn zangkunsten waren echter nooit onderwerp van discussie en dat bewees de artiest zaterdagavond ook in de eerste aflevering van Beste Zangers. Hij mocht het spits afbijten in het muziekprogramma, dat die avond in het teken stond van het repertoire van Douwe Bob. Hij bracht een zeer gevoelige en breekbare versie van het nummer I do.



En die komt binnen. Na enkele hoge noten zit Douwe Bob al met tranen in zijn ogen. Na afloop zegt hij: ,,Duncan kan je zo raken met zijn stem. Het is altijd loepzuiver en raak. Het snijdt gewoon door je ziel heen.” Ook zangeres Meau is enthousiast, zij geeft aan overal kippenvel te hebben gehad bij het optreden van de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 2019.