Orange is the New Black stopt na zeven seizoenen

Producent The Fast and the Furious naar de rechter voor spin-off

17 oktober Neal Moritz, de vaste producent van de uiterst succesvolle The Fast and the Furious-films, heeft studio Universal, die de films uitbrengt, voor de rechter gedaagd. Moritz claimt dat hij recht zou hebben op winst die wordt gemaakt met nog te verschijnen een spin-off. Die is momenteel in de maak en gaat over de relatie tussen de personages Luke Hobbs (Dwayne Johnson) en Deckard Shaw (Jason Statham).