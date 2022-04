Organisator Q-dance eist dat Qmusic geen shows met dance meer maakt

Nieuwe zaterdagavondprogrammering

,,Met de aankondiging van de nieuwe zaterdagavondprogrammering in oktober, die in zijn geheel in het teken staat van dance, hebben we helaas moeten constateren dat Qmusic zich niet aan de gemaakte afspraken houdt”, reageert Sander Bijlstra, directeur bij Q-dance. ,,We hebben sinds oktober meerdere malen geprobeerd om tot nieuwe afspraken te komen, echter heeft Qmusic de deur steeds dichtgehouden waardoor een gang naar de rechter noodzakelijk was. Wij vragen de rechter nu om Qmusic op te dragen om de gemaakte afspraken alsnog na te komen.”



,,Met de start van Qmusic in Nederland is 17 jaar geleden een overeenkomst opgesteld om verwarring te voorkomen tussen organisator van hardstyle dancefeesten Q-dance en hitradiozender Qmusic”, legt een woordvoerder van de radiozender uit. ,,Vandaag de dag is er geen enkele verwarring en daarom vinden wij de aanklacht van Q-dance ongegrond. We denken zelfs dat de twee partijen elkaar zouden kunnen versterken. We zien de uitspraak van de rechter dan ook met vertrouwen tegemoet.”



De uitspraak in de rechtszaak tussen radiozender Qmusic en evenementenorganisator Q-dance volgt op 19 april.