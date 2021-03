Orlando Bloom verbaast met interview over dagelijkse routine: ‘Is dit geen grap?!’

,,Ik sta erg vroeg op en spendeer eerst wat tijd met Daisy”, vertelt Bloom over z’n dochter die hij met zangeres Katy Perry (36) heeft. ,,Mijn verloofde heeft wat meer slaap nodig, dus ik laat haar nog even rusten. Daarna begin ik met 20 minuten boeddhistische gezangen. Vervolgens lees ik wat uit boeddhistische geschriften en zoek ik een quote uit die ik mooi vind. Die typ ik dan over op Instagram om te delen met mijn volgers. Daarna kijk ik de rest van de dag niet meer naar mijn telefoon, ik wil niet in het zwarte gat van sociale media gezogen worden.” Tot zover klinkt het nog als het normale leven van een ster, maar wanneer Bloom over zijn ontbijt begint, wordt het opvallender. ,,Ik verdien mijn ontbijt graag”, klinkt het. ,,Dus aan het begin van de ochtend neem ik gewoon wat groene poeders, die meng ik dan met wat Brain Octane-olie (een superfood op basis van vetzuurketens van kokosnoot, red.), een collageenpoeder voor mijn haar en nagels, en wat proteïnen. Het is allemaal heel erg L.A.. Daarna ga ik hiken, terwijl ik luister naar Nirvana of de Stone Temple Pilots.”

Plantaardige maaltijden

En als hij dan terugkomt van zijn lange wandeling door het lokale gebergte, moet het ontbijt eigenlijk nog beginnen. ,,Tegen een uur of negen ‘s ochtends is het tijd voor mijn echte ontbijt. Dat is meestal pap, met een beetje hazelnootmelk, kaneel, vanillepasta, hazelnoten, gojibessen, een veganistisch proteïnepoeder en een kopje PG Tips (een soort thee, red.).” Het lijstje vol gezonde ingrediënten gaat wel even door. ,,Ik leef voor 90 procent op plantaardige basis, dus ik eet slechts één keer per maand eens een goed stuk rood vlees. Soms kijk ik naar een koe en denk ik: dat is het mooiste dat ik ooit gezien heb.”



Verder heeft Bloom het even uitgebreid over de inhoud van zijn lunch, zijn nieuwe hobby - Legobouwsels in elkaar zetten - en zijn zoektocht naar nieuwe filmrollen. De onderwerpen volgen elkaar redelijk onsamenhangend op, er lijkt niet echt een rode draad te bestaan in het interview.



Het gesprek zorgt voor verbaasde reacties op social media. Zo reageert marketeer Dan Barker: ‘Ik dacht echt dat het interview met Orlando Bloom een parodie was. Is dat echt niet zo?’ Ook ontdekte hij dat na het interview van Bloom in de Britse krant er net zoveel mensen zochten naar de superfood Brain Octane-olie als naar bijvoorbeeld Haribo. Veel mensen deelden zijn mening, want alleen zijn tweet werd al bijna 10.000 keer geliket.