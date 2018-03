Oscarbeeldje winnares Frances McDormand gestolen op afterparty

Dochter Youp van 't Hek werkt aan documentaire over seksclub Yab Yum

17:24 Ze is pas net begonnen met draaien, maar het idee zit al jaren in haar hoofd. Een documentaire over het beroemde Amsterdamse bordeel van weleer: Yab Yum. Over anderhalf jaar moet de film af zijn. ,,Tot nu toe gaat alles goed, maar het blijft spannend", vertelt Anna van 't Hek.