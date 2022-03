Oscars-host voelde zich ziek na incident Will Smith: ‘Onbegrijpelijk dat hij mocht blijven’

Comedian Wanda Sykes (58), die met Amy Schumer en Regina Hall de Oscar-uitreiking presenteerde, vindt het onbegrijpelijk dat Will Smith niet meteen de zaal uit is gezet nadat hij Chris Rock had geslagen. Als gastvrouw wil ook zij excuses van Smith, die ook nog een beeldje in ontvangst mocht nemen. ,,Ik had het podium op willen rennen om te zeggen: Will Smith kon er vanavond helaas niet bij zijn.’’

,,Het was ziekmakend, ik voelde me echt lichamelijk ziek en ik ben nog steeds een beetje getraumatiseerd’’, zei Sykes vandaag in de talkshow van Ellen DeGeneres. ,,En dat ze hem in die zaal lieten zitten, lieten genieten van de rest van de show, zijn award in ontvangst lieten nemen... Ik dacht: hoe smerig is dit. Het is de verkeerde boodschap’’, verwees ze naar de organisatie.

,,Val je iemand aan, dan word je het pand uitgezet. Klaar. Dat ze hem lieten blijven, vond ik smerig. Toen hij won, wilde ik het podium op rennen en zeggen: ‘helaas kon Will er vanavond niet bij zijn’’’, grapte ze.

Volledig scherm Will Smith (R) sloeg Chris Rock in het gezicht. © Reuters

De excuses van Will aan het adres van Chris Rock zijn niet genoeg, vindt Wanda. ,,Wij waren de presentatoren. Het was zoiets van: ‘dit is ons huis, we nodigen jullie uit, we zorgen vanavond voor jullie en zorgen dat jullie een leuke tijd hebben’. Niemand heeft sorry gezegd tegen ons.’’

Het typeert Chris Rock dat hij wél zijn excuses heeft aangeboden, stelde ze. ,,Ik kwam hem na afloop tegen op een feestje en het eerste wat hij zei was: ‘het spijt me zo’. Ik zeg: waarom zeg je sorry? Hij zei: ‘het had jullie avond moeten zijn. Van jou, Amy en Regina, jullie deden het zo goed. Maar nu gaat het alleen hierover’. Want dat is hoe Chris is.’’

Officieel onderzoek

De 94ste uitreiking van de grootste filmprijzen ter wereld werd zondag overschaduwd door het incident met Smith. De acteur liep het podium op en sloeg comedian Chris Rock vol in het gezicht nadat die een grap had gemaakt over zijn vrouw Jada.

Rock vergeleek haar met het bekende personage G.I. Jane, dat net als zij een kaal hoofd heeft. Jada lijdt aan de haarziekte alopecia. Ondanks zijn agressie bleef Will in de zaal en stond hij later op het podium om de prijs voor beste acteur in ontvangst te nemen voor zijn rol in de film King Richard.

Na het gala bood Smith via Instagram zijn excuses aan bij Rock, alle aanwezigen en kijkers. ‘Mijn gedrag was onacceptabel en er is geen excuus voor’, schreef hij. ‘Ik schaam me en mijn daden passen niet bij de man die ik wil zijn.’ De Academy, de organisatie achter de Oscars, heeft een officieel onderzoek ingesteld.

Bekijk het spraakmakende moment nog eens:

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: