Oud-deelnemers over ontknoping Boer zoekt Vrouw: ‘Rob en Wendy begint pijnlijk te worden’

Richard is stagemana­ger bij songfesti­val: ‘Wat wij doen is als een bandenwis­sel in de F1'

Als er iets fout gaat bij het Eurovisie Songfestival, dan is Richard van Rouwendaal de eerste die het podium oprent. De Nederlander is stagemanager, eindverantwoordelijk voor alles wat er op het podium gebeurt. ,,Het is het mooiste werk van de wereld.’’

12 mei