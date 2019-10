Oud-presentator Kees Driehuis overleden: scherp, principieel en humorvol journalist

Oud-presentator Kees Driehuis, bij het publiek vooral bekend van de quiz Per Seconde Wijzer , is dinsdag overleden. Dat heeft BNNVARA bekendgemaakt. Vorig jaar stopte hij met het programma. Daarna werd hij ziek, ongeneeslijk naar later bleek.

Kees Driehuis is op 67-jarige leeftijd gestorven. In januari 1989 begon hij zijn loopbaan op televisie. De toenmalige eindredacteur van Sonja, vroeg aan Driehuis, die redacteur was bij die talkshow, of hij een screentest wilde doen voor een spelletjesprogramma. Vervolgens presenteerde hij, 29 jaar lang, tot en met 1 maart 2018 de kennisquiz Per Seconde Wijzer.

Per Seconde Wijzer betekende zijn doorbraak bij het grote publiek, maar Driehuis was al veel langer met televisie en radio verbonden. In 1974 begon hij zijn carrière bij de VARA. Bij de radio was hij redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur. Naast Per Seconde Wijzer presenteerde hij ook Nova en Buitenhof. Ook was hij initiatiefnemer en eindredacteur van Zembla en jarenlang de stem van het Sinterklaasjournaal.

Vreedzame barricade-journalist

Quote Een man met betrokken­heid, scherpte, ernst, en terloopse humor BNNVARA BNNVARA noemt hem ‘een vreedzame barricade-journalist’. In de journalistieke programma’s waar hij aan werkte koos Driehuis voor ‘maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen, waarin een positie werd ingenomen. Waardevrije journalistiek bestond voor hem niet. Hij stak zijn nek uit, sprak zich uit, politiek correct of niet.’ ,,Een man met betrokkenheid, scherpte, ernst, en terloopse humor. Een teamplayer, met leidinggevende kwaliteiten. Mild ironisch. Noemde zichzelf eerder handig en slim dan wijs”, typeert de omroep hem.



,,Als oud-presentator en hoofdredactielid is hij verankerd in de historie van NOVA, de voorloper van Nieuwsuur,” laat hoofdredacteur Joost Oranje van Nieuwsuur weten op social media. ,,We gedenken een scherp, principieel en humorvol journalist, tot het laatst verbonden met het nieuws. En we vergeten hem nooit.”

‘Niets is blijvend’

De BNNVARA memoreert de woorden waarmee Driehuis zijn laatste aflevering van Per Seconde Wijzer, en daarmee zijn loopbaan, beëindigde: ‘Niets is blijvend’. Als het aan Driehuis zelf lag, was hij overigens nog jaren doorgegaan met de quiz. Dat vertelde hij rond zijn afscheid in het programma Tijd voor MAX. ,,De omroep heeft de behoefte een nieuwe generatie de kans te geven, zoals dat formeel klinkt. Dat snap ik ook best, maar als je het al 29 jaar presenteert is het wel wat zuur.”

,,Kees Driehuis ís zo ongeveer Per Seconde Wijzer,” zei toenmalig BNNVARA-mediadirecteur Robert Kieviet over zijn afscheid. ,,Intelligent, scherp, ad rem, vol humor. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de jarenlange presentatie van de kennisquiz, die mede dankzij hem behoort tot de klassiekers van de Nederlandse televisie.”

Scherp en humorvol

Erik Dijkstra volgde Kees Driehuis op als presentator. Eerder werkten ze nauw samen voor De Strijd, over de historie van de arbeider. Driehuis was toen eindredacteur. ,,Het maken van dat programma was een langgekoesterde droom van Kees’’, vertelt Dijkstra. ,,Hij kwam altijd op voor mensen die écht vochten om de wereld een stukje beter te maken of de dupe waren van onrecht. Kees was daarin ook charmant ouderwets. Veel mensen in tv-land durven het tegenwoordig niet meer hardop te roepen, maar Kees was Links met een hoofdletter ‘L’. Knetterrood.’’

,,Ik ben echt een beetje kapot van dit nieuws’’, vervolgt Dijkstra. ,,Kees was een ontzettend lieve man, met die mooie grote ogen achter dat brilletje. Al kon hij achter de schermen ook legendarisch kwaad worden en met zijn vuist op tafel slaan. Heel gepassioneerd en emotioneel.’’