Oud-schaakster klaagt Netflix aan wegens ‘seksistische’ uitspraak in The Queen’s Gambit

In de populaire serie The Queen’s Gambit worden bestaande partijen nagespeeld en namen van echte schaaksterren genoemd om de scènes voor de schaakkenners veel geloofwaardiger te maken. In een van die scènes wordt ook oud-schaakster Nona Gaprindashvili genoemd: dat wordt gedaan door een commentator die Gaprindashvili vergelijkt met het hoofdpersonage Beth Harmon: ,,Het enige ongewone aan haar is eigenlijk haar geslacht. En zelfs dat is niet uniek in Rusland. Er is Nona Gaprindashvili, maar zij is de vrouwelijke wereldkampioen en heeft nog nooit met mannen te maken gehad.”



Volgens Gaprindashvili is die bewering vals en daarom klaagt ze Netflix aan wegens laster. ‘De bewering dat Gaprindashvili ‘nooit met mannen te maken heeft gehad’ is overduidelijk vals, maar ook schromelijk seksistisch en kleinerend’, valt er te lezen in de 25-pagina’s tellende aanklacht. Gaprindashvili stelt dat zij in 1968, het jaar waarin in de serie de uitspraak wordt gedaan, al tegen ruim 59 mannelijke schakers had gespeeld. De oud-schaakster is van mening dat Netflix haar met die uitspraak belachelijk heeft gemaakt.



Bovendien claimt de aanklacht dat Netflix ‘opzettelijk’ heeft gelogen over de prestaties van Gaprindashvili om meer drama te creëren en de fictieve prestaties van Harmon in een beter daglicht te stellen.