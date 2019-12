Oudejaarsconference Martijn Koning slaat niet aan, volop kritiek op sociale media

Zelf was Koning voorafgaand aan zijn Oudejaarsconference behoorlijk enthousiast. Hij noemde het zijn laatste ‘bucketlistdingetje’ . Koning maakte al regelmatig een Sinterklaasconference en de volgende stap was een Oudejaarsconference. Die show werd vanavond uitgezonden op RTL 4, maar de reacties zijn niet van de lucht. ,,Mijn hemel, ik heb maagoprispingen die grappiger zijn dan Martijn Koning", is een van de vele negatieve reacties.

Maar ook fans van de grappenmaker zijn teleurgesteld. Zo schrijft iemand: ,,Ik doe echt mijn best om het leuk te vinden omdat ik het een aardige gast vind maar het lukt me niet. Tenenkrommend! Sorry.” Een ander schrijft: ,,Sterkte met het lezen van de tweets op #oudejaarsconference, Martijn Koning. Normaal kan ik er best om lachen.. balen man!”



Koning deed dit jaar voor het eerst de Oudejaarsconference op RTL 4. Later op de avond is op NPO 1 Claudia de Breij te zien met haar voorstelling. Zij deed in 2017 ook de Oudejaarsconference en kreeg toen lovende reacties.