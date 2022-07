Ouderwetse concurrentieslag op komst tussen voetbaltalkshows van RTL en Talpa

Op RTL 7 keert op maandag 8 augustus het voetbalpraatprogramma VTBL terug met presentatoren Frank Evenblij en Simon Zijlemans. Eerder presenteerde Humberto Tan deze show, maar die mislukte onder meer door het ontbreken van voetbalbeelden. Inmiddels heeft RTL de rechten van de Champions League in bezit.

De vaste analisten van het nieuwe VTBL zijn Theo Janssen, Jan Boskamp, Hedwiges Maduro, Anouk Hoogendijk, Aad de Mos en Ron Vlaar. Het praatprogramma zal om 20.30 uur starten, op exact dezelfde tijd als de nieuwe voetbaltalkshow van Wilfred Genee die een week later van start gaat bij Veronica (Talpa). Hiermee keert Genee terug op zijn oude tijdslot van Veronica Inside.

Met twee voetbalpraatprogramma’s op hetzelfde tijdstip laait de concurrentiestrijd tussen RTL en Talpa als vanouds op. Dat is opmerkelijk, gezien de plannen van de twee commerciële zenders om te fuseren.

RTL noemt de terugkeer van VTBL juist een ‘logische stap’. ,,Het is een voorgenomen fusie en dus op dit moment is het business as usual. We hebben de Champions League-rechten en zouden onszelf buitenspel zetten wanneer we niets met dit sterke voetbalmerk zouden doen. Daarnaast kunnen we nu ook gebruikmaken van de beelden van de Eredivisie,” reageert een woordvoerder van RTL.

‘Wilfred gaat winnen’

,,Ik weet wel wie straks de strijd zal winnen”, zegt voormalig SBS 6-programmadirecteur Tina Nijkamp over de twee nieuwe, concurrerende talkshows. ,,Wilfred Genee natuurlijk. Dit was al zijn tijdstip en zender”, refereert ze aan Veronica Inside, het voetbalprogramma dat tot eind december vorig jaar op Veronica te zien was. Onder de nieuwe naam Vandaag Inside ging de vaste formatie - Genee, Johan Derksen en René van der Gijp - door bij SBS 6. Hoewel deze dagelijkse talkshow niet alleen over voetbal gaat, blijft het een van de belangrijkste onderwerpen aan tafel. Goed beschouwd zijn er straks dus drie praatprogramma's over voetbal.

,,Na de verhuizing van de mannen naar SBS stortten de kijkcijfers bij Veronica in. Het is dus een heel slimme zet van Talpa om dat weer op te krikken”, zegt ze. ,,Het is bovendien een goedkoop programma om te maken. Je hebt een tafel en goede gasten nodig.” Bij de nog naamloze voetbaltalkshow van Genee schuiven vanaf 15 augustus Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft aan als analisten.

Ook de plannen van RTL 7 noemt Nijkamp ‘begrijpelijk’. De zender verloor eerder de uitzendrechten van darts en programmeert - net als Veronica - momenteel veel series en films. ,,De slogan van RTL 7 is ‘meer voor mannen’ maar die maakten ze niet echt waar. Ik snap heel goed dat ze nu een programma bouwen om hun voetbalbeelden heen.”

Al vindt ze de rol van Frank Evenblij - die de presentatie zal afwisselen met Simon Zijlemans - ‘vreemd’. ,,Het is toch heel gek dat de publieke omroep toestaat dat een presentator van BNNVara nu ook een prominente plek krijgt bij een commerciële zender.” Evenblij is vanaf begin september ook op NPO1 te zien met zijn vrijdagavondprogramma Evenblij maakt vrienden.

BNNVara laat weten dat Evenblij freelance voor de omroep werkt. Hij is dus niet exclusief aan BNNVara verbonden.

