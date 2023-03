Overall aan, helm op: Máxima vliegt mee in blushelikopter van Defensie

met foto'sKoningin Máxima vliegt veel, maar toch zelden zoals donderdagmiddag. De vorstin bracht een werkbezoek aan vliegbasis Gilze-Rijen en stapte in een Chinook-transporthelikopter, die met een bluszak een brand in een fictief gebied te lijf ging.

Zo’n oefening wordt een Fire Bucket Operatie-training genoemd. Experts van het KNMI voorspellen steeds meer natuurbranden in een groter deel van Nederland, waarbij de brandweer een beroep kan doen op het Defensie Helikopter Commando (DHC), dat ook in het buitenland kan bijspringen. Zo vlogen Nederlandse helikopters in 2021 naar Albanië om daar te helpen met de bestrijding van hevige bosbranden.

Na aankomst werd de koningin, die voor de gelegenheid gekleed was in een door Defensie verstrekte groene overall van de luchtmacht, welkom geheten door de commandant Luchtstrijdkrachten, de commandant Defensie Helikopter Commando en de Commandant 298 Squadron. Zij vertelden hun koninklijke gast over onder meer het werk van DHC en over de helikopters. Máxima stelde vragen over het effect van wind op het werk en over de inzet van de eenheid in het buitenland.



Koningin Máxima in haar overall.

De koningin en de crew vertrokken na een veiligheidsbriefing vervolgens in de Chinook in de richting van de Oirschotse heide, op zo’n 30 kilometer van de vliegbasis. De Chinook is de grootste van de twee helikoptermodellen waarmee de DHC branden blust. Het andere model is de Cougar, waarvan er ook een aantal te vinden zijn op Gilze-Rijen.

Vorige zomer speelden leden van het DHC een cruciale rol bij de bestrijding van een natuurbrand bij de Zeeuwse Brouwersdam. Deze site zocht het DHC daags erna op. ‘Spijkerpoepen voor gevorderden’ noemden de vliegende brandblussers hun werk destijds gekscherend. Want probeer het maar eens. Vanaf een meter of 50 al vliegend een waterzak gevuld met 2000 liter water precies op de vlammen laten ploffen.

Koningin Máxima bij een Fire Bucket Operatie-training van het Defensie Helikopter Commando (DHC) op vliegbasis Gilze-Rijen.

