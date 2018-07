Overleden Carrie Fisher toch in nieuwe Star Wars-film

De in 2016 overleden actrice Carrie Fisher zal toch te zien zijn in de volgende ‘Star Wars’-film. Daarvoor zullen nooit eerder vertoonde beelden gebruikt worden die ze opnam voor ‘Star Wars: The Force Awakens’, zo maakte de Walt Disney Co. Studio vrijdag bekend.

Volgens regisseur J.J. Abrams is Star Wars zonder Fisher, die de rol van Leia Organa speelde, ondenkbaar. ,,We zouden nooit iemand anders zoeken of computeranimaties gebruiken. Met de zegen van haar dochter Billie hebben we een manier gevonden om Carrie's nalatenschap te eren."

Carrie Fisher overleed in december 2016 op 60-jarige leeftijd na een hartaanval. Haar carrière zat net weer in de lift. Ze was toen weer te zien in ‘Star Wars: The Force Awakens’, samen met haar voormalige collega’s Mark Hamill en Harrison Ford.

Meer verrassingen

Behalve Fisher keert Billy Dee Williams terug in zijn rol als Lando Calrissian en Mark Hamill is er ook weer bij. Zijn karakter Luke Skywalker leek in de laatste film nog te sterven. Anthony Daniels pakt zijn rol als C-3PO weer op.