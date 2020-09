Overleg Eva loopt helemaal uit de hand en Abbey danst in de duinen

Republikei­nen eisen strafrech­te­lijk onderzoek naar Netflix om film Cuties

19 september Het rumoer rond de Netflix-film Cuties laait steeds verder op. In de Verenigde Staten heeft een groep Republikeinen nu een beroep gedaan op het ministerie van Justitie om Netflix te vervolgen voor het uitbrengen van de controversiële film. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Volgens de conservatieve partij voldoet Cuties aan de wettelijke definitie van kinderporno in de VS. De film zou jonge kinderen seksualiseren.