Ozan Aydogan wint NK Poetry Slam 2018

video 2 miljoen kijkers zien tienenregen voor Jim in The Voice

8:37 Het was een waar tienenfestival gisteravond bij de eerste liveshow van The Voice of Holland. De vier tienen voor de uitvoering van Don McLeans Vincent door Jim van der Zee trok de meeste aandacht. De coaches waren voor het oog van ruim 2 miljoen kijkers lyrisch over het optreden.